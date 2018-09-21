Контрабанді в Україну несертифікованих лікарських засобів запобігли працівники СБУ. Нелегальні препарати у своєму багажі намагалися ввезти українка та громадянин однієї з країн Південної Азії.

Під час митного огляду в аеропорту "Бориспіль" оперативники знайшли у них понад 500 упаковок лікарських засобів, не зареєстрованих в Україні.

За цінами чорного ринку - все це коштує близько півтора мільйона гривень.