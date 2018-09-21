Працівники СБУ запобігли контрабанді несертифікованих лікарських засобів [ Редактировать ]
Контрабанді в Україну несертифікованих лікарських засобів запобігли працівники СБУ. Нелегальні препарати у своєму багажі намагалися ввезти українка та громадянин однієї з країн Південної Азії.
Під час митного огляду в аеропорту "Бориспіль" оперативники знайшли у них понад 500 упаковок лікарських засобів, не зареєстрованих в Україні.
За цінами чорного ринку - все це коштує близько півтора мільйона гривень.
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