"Мисс Украина-2018": названо имя победительницы (фото) [ Редактировать ]
В Киеве прошел финал конкурса "Мисс Украина -2018". Титул самой красивой девушки Украины получила 23-летняя Вероника Дидусенко, сообщает "Информатор". За корону боролись 25 участниц.
Теперь же девушке предстоит представить Украину на самом престижном конкурсе красоты - "Мисс Мира". В этом году он пройдет в Китае на острове Хайнань 6 декабря. В конкурсе примет участие более 120 стран.
Также еще две девушки представят Украину на престижных мировых конкурсах красоты. Корону Miss Ukraine International 2018 получила Богдана Тарасик из Днепропетровской области. Мировой конкурс пройдет традиционно в Японии. Обладательницей титула Miss Ukraine Earth 2018 стала Анастасия Кривохижая из Киевской области. Она представит Украину на Филиппинах. Оба конкурса пройдут в ноябре этого года.
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