На Одеській трасі люди влаштували пікет [ Редактировать ]
Пікет на Одеській трасі. У передмісті Києва кілька сотень людей вийшли на дорогу - вимагати безпечної розв'язки. Єдиний розворот на найближчі 10 кілометрів можуть закрити. Замість нього встановлять світлофор.
Жителі довколишніх сіл категорично проти. Кажуть, для них це означатиме додаткові кілометри шляху, щоб розвернутися в бік столиці, а ще - додатковий час у заторах. На цій ділянці дороги щоранку "тягучка" в обидва боки.
"Ми вимагаєм перше - безпечний розворот. Щодня в нас на розвороті на Круглик выдбуваються аварії, кожного тижня - смертельні випадки. Ми вимагаємо безпечний розворот і будівництво двох багаторівневих розв'язок", - говорить Любомир Гайдамака, місцевий мешканець, представник Громадської організації.
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