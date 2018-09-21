Новый транш для Украины: в МВФ рассказали итоги работы [ Редактировать ]
Постоянный представитель Международного валютного фонда в Украине Йоста Люнгман сделал заявление по итогам визита миссии в Украину. Об этом говорится в пресс-релизе представительства МВФ в Украине.
"В течение двух последних недель миссия МВФ имела конструктивные дискуссии с властями Украины относительно политики и реформ, направленных на обеспечение макроэкономической стабильности и роста, а также о возможной финансовой помощи от Фонда в поддержку таких мероприятий. Соответствующие обсуждения продолжаются", - сказал он.
Ранее глава Департамента коммуникаций МВФ Джерри Райс заявил, что МВФ продолжит переговоры с украинским правительством о содействии реформам и возможной финансовой поддержке и после окончания работы миссии Фонда в Киеве.
"У меня отсутствует информация о переговорах, которые все еще продолжаются", - сказал он.
Ранее мы сообщали, что Украина не выполнила 15 условий МВФ.
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