В городе Первомайск Николаевской области в местную больницу неизвестные подбросили жестоко избитого младенца. Об этом сообщает на странице в Facebook управления по делам детей Первомайского городского совета.

Картонную коробку с малышом врачи акушерского отделения Первомайской центральной городской больницы нашли около 22:00 14 сентября. При осмотре на теле младенца обнаружили многочисленные ссадины, синяки и царапины. Также мальчику поставили диагноз "закрытая черепно-мозговая травма".

Сейчас ребенок находится в Николаевской областной детской больнице, где продолжается его лечение.

Фото: facebook/Управління у справах дітей Первомайської міської ради

"На данный момент проведена государственная регистрация рождения ребенка, открыто уголовное производство в соответствии с ч. 2 ст. 135 УК Украины", - отмечено в сообщении.

Ранее писали, что в Киеве бездомный нашел пакет с телом младенца.