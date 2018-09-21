В Николаевской области в больницу подбросили жестоко избитого младенца [ Редактировать ]
В городе Первомайск Николаевской области в местную больницу неизвестные подбросили жестоко избитого младенца. Об этом сообщает на странице в Facebook управления по делам детей Первомайского городского совета.
Картонную коробку с малышом врачи акушерского отделения Первомайской центральной городской больницы нашли около 22:00 14 сентября. При осмотре на теле младенца обнаружили многочисленные ссадины, синяки и царапины. Также мальчику поставили диагноз "закрытая черепно-мозговая травма".
Сейчас ребенок находится в Николаевской областной детской больнице, где продолжается его лечение.
Фото: facebook/Управління у справах дітей Первомайської міської ради
"На данный момент проведена государственная регистрация рождения ребенка, открыто уголовное производство в соответствии с ч. 2 ст. 135 УК Украины", - отмечено в сообщении.
Ранее писали, что в Киеве бездомный нашел пакет с телом младенца.
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