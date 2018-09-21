Скончался третий премьер-министр Украины [ Редактировать ]
Бывший глава Совета министров УССР и третий глава правительства независимой Украины Виталий Масол умер на 90-м году жизни. Об этом сообщил замглавы Черниговского облсовета Арсен Дидур.
"Печальная новость. На 90-м году жизни скончался Виталий Андреевич Масол – известный государственный деятель и политик, мудрый, высокопрофессиональный и щедрый душой человек, которого я лично знал и уважал. Почетного гражданина Черниговской области, политика, который возглавлял правительство двух стран – УССР и Украины, многие эксперты и сейчас считают наиболее профессиональным управленцем нашего государства. Искренние соболезнования родным и близким Виталия Андреевича. Вечная память", - написал чиновник.
Виталий Масол родился 14 ноября 1928 года в Черниговской области. Руководил правительством дважды: УССР - 1987-1990 гг. и независимой Украины - 1994-1995 гг. Является депутатом Верховного Совета УССР 9-11 созывов, СССР (1989-1991 гг.)
Ранее сообщали, что на 62-м году жизни скончался президент Вьетнама Чан Дай Куанг.
по теме
Гройсман рассказал, кому не дадут субсидии
В Украине усилена справедливость относительно назначения субсидий
Смерть в изоляторе: в Харьковской области покончил с собой арестант
В Богодуховском изоляторе временного содержания (Харьковская область) покончил с собой 35-летний следственно-арестованный
Самоубийство матери 10-х детей: шокирующие подробности
Стали известны шокирующие подробности самоубийства многодетной матери, которую нашли повешенной на телефонном проводе
Объявлен план "Сирена": в Одессе напали на инкассаторов
Двое лиц с использованием травматического оружия совершили нападение на автомобиль
В Украине запретят называть детей "странными" именами
Украинцам хотят запретить называть новорожденных детей экзотическими и странными именами