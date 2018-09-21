Бывший глава Совета министров УССР и третий глава правительства независимой Украины Виталий Масол умер на 90-м году жизни. Об этом сообщил замглавы Черниговского облсовета Арсен Дидур.

"Печальная новость. На 90-м году жизни скончался Виталий Андреевич Масол – известный государственный деятель и политик, мудрый, высокопрофессиональный и щедрый душой человек, которого я лично знал и уважал. Почетного гражданина Черниговской области, политика, который возглавлял правительство двух стран – УССР и Украины, многие эксперты и сейчас считают наиболее профессиональным управленцем нашего государства. Искренние соболезнования родным и близким Виталия Андреевича. Вечная память", - написал чиновник.

Виталий Масол родился 14 ноября 1928 года в Черниговской области. Руководил правительством дважды: УССР - 1987-1990 гг. и независимой Украины - 1994-1995 гг. Является депутатом Верховного Совета УССР 9-11 созывов, СССР (1989-1991 гг.)

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