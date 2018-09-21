Министерство иностранных дел Украины направило ноту России о непродлении договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве.

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин во время брифинга.

"Сегодня мы передали, как и говорили, соответствующую ноту России. Могу ее всем показать. Это очень важный момент, поскольку в этой ноте очень подробно аргументируется относительно всех нарушений РФ, подчеркиваю, - всех существенных положений этого договора – это касается как вооруженной агрессии России против Украины, гибридной агрессии России против Украины, экономического давления, нарушение прав граждан Украины.

Этот договор фундаментально нарушен Россией, поэтому не может быть пролонгирован", - заявил Климкин.

Ранее глава МИД Украины сообщали, что Украина пересмотрит всю договорную базу с Россией.