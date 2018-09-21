Держбюджет-2019: у парламенті презентували проект [ Редактировать ]
У парламенті, після традиційної години запитань до уряду, презентували проект бюджету на наступний рік. У Міністерстві фінансів вкотре відзначили безпрецедентне фінансування дорожньої галузі.
На будівництво шляхів виділять 56 мільярдів гривень. За проектом бюджету планують підвищити мінімальну зарплату до 4 тисяч 200 гривень. Збільшать і фінансування оборонної галузі, зокрема це позначиться на зарплаті військових.
"Забезпечення рядового військовослужбовця не менше 10 тис грн, рядового поліції та ДСНС не менше 9 тис грн. На розвиток озброєння і техніки закладено 28,9 мілярдів", - говорить Оксана Маркарова, в.о. міністра фінансів України.
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