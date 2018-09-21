У Барселоні почалися демонстрації із вимогою звільнити ув'язнених каталонських лідерів [ Редактировать ]
Тисячі людей вийшли у центр Барселони із вимогою звільнити ув'язнених каталонських лідерів. Демонстрації присвячені першій річниці масових мітингів за відокремлення Каталонії.
У вересні минулого року Мадрид вимагав скасування референдуму про незалежність регіону. По всій Каталонії тоді відбулися масові обшуки й арешти чиновників, які підтримували ідеї відокремлення.
Ще велелюднішу акцію активісти обіцяють 1 жовтня - у річницю самого голосування.
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