Фахівці виконали величезну роботу, шукаючи артефакти по всьому світу

1700 старовинних реліквій Перу повернулися на батьківщину. Усі вони колись були вивезені з країни на різних підставах, або просто викрадені.

Фахівці виконали величезну роботу, шукаючи артефакти по всьому світу. Більшість реліквій повернулися з країн Латинської Америки, США, Великої Британії та Австралії.

Серед знайденого - посуд, картини та інші матеріальні пам'ятки цивілізацій, які існували в Перу задовго до іспанського вторгнення.