До Перу повернули старовинні реліквії [ Редактировать ]
1700 старовинних реліквій Перу повернулися на батьківщину. Усі вони колись були вивезені з країни на різних підставах, або просто викрадені.
Фахівці виконали величезну роботу, шукаючи артефакти по всьому світу. Більшість реліквій повернулися з країн Латинської Америки, США, Великої Британії та Австралії.
Серед знайденого - посуд, картини та інші матеріальні пам'ятки цивілізацій, які існували в Перу задовго до іспанського вторгнення.
по теме
На Чернігівщини чоловік перетворив село на музей старожитностей
Перетворити село на музей старожитностей. Такий намір має житель Чернігівщини. Усе життя він збирав експонати зі свого та довколишніх сіл. Поки що у Москалях, де мешкає ідейник - музей розмістився у кількох хатах. Та колекція поповнюється. Анастасія Старовойт бачила
В Египте туристов зазывают в гробницу фараона
Неизвестные сокровища. В Египте открыли для посетителей новую гробницу фараона. Египетское правительство возлагает на достопримечательность большие надежды - дескать, древность будет завлекать больше туристов
У Єгипті відкрили для відвідувачів тисячолітню гробницю
Нинішня влада Єгипту усіляко намагається відродити цікавість до історичних пам'яток і принадити туристів, адже після заворушень 2011 року - охочих відвідати країну поменшало
"У ставці Гітлера": вінницькі реконструктори відтворили події Другої світової війни
Українські реконструктори відтворили події Другої світової на території колишньої ставки Гітлера у Вінницькій області
День рождения Одессы: как изменился город за 200 лет (фото)
2 сентября 1794 года был основан город моряков - Одесса
У столиці Британії з'явився "капсульний готель"
Як не заснути у транспорті чи просто перед монітором комп'ютера? У Лондоні придумали спосіб експрес-відпочинку для стомлених містян - "капсульний готель". Які послуги він пропонує та чому такий популярний серед жителів мегаполіса - розкажемо далі