Як не заснути у транспорті чи просто перед монітором комп'ютера? У Лондоні придумали спосіб експрес-відпочинку для стомлених містян - "капсульний готель". Які послуги він пропонує та чому такий популярний серед жителів мегаполіса - розкажемо далі.

Стомлені божевільним темпом життя лондонці, які мріють бодай годину перепочити посеред напруженого робочого дня - тепер мають таку можливіть. Прямо у середмісті британської столиці з'явився "капсульний готель". Це невеличкі кімнати, де можна подрімати та розслабитися. Коштує такий "острівець-оазис" 15 фунтів на годину. Доволі невисока ціна для Лондона, де скромний обід вартує щонайменше 20 фунтів.

"Коли в мене довгий робочий день та ще й кілька зустрічей після роботи - година сну у комфортних умовах мені просто необхідна. Це розслабляє та підзаряджає енергією. Тут дуже тихо, зручні ліжка, тому знайти кращі умови для перепочинку у місті посеред робочого дня - просто неможливо", - розповідає Грем Деніел, відвідувач Pop & Rest.

Сервіс Pop & Rest - у перекладі "зайди та відпочинь", розташувався у модному лондонському районі Шордіч. Заклад надає чотири так звані "кокони для сну". Інтер'єр таких "коконів" буквально налаштовує людину на відпочинок: стіни пофарбовані у темні й глибокі кольри, а на тумбочці біля ліжка ароматизовані палички із запахом лаванди. Крім того, кожному гостю надають беруші та маску для сну на очі.

"Навіть якщо ви на обідній перерві займетеся медитацією на лавці у парку або у якомусь офісному закутку, вип'єте чаю або кави - так відключитися і "перезавантажитися", як тут, - ви все одно не зможете. Тому Pop & Rest - ідеальне для мене місце. Я працюю неподалік, і знаю що будь-якої миті можу прийти сюди та отримати особистий простір і повноцінний відпочинок", - говорить Ден Енрюс, відвідувач Pop & Rest.

До створення такого сервісу Авторів ідеї 28-річних Маурісіо Вільямісара і Йоанна Демонта підштовхнув скажений ритм життя лондонців і велика тривалість робочого дня.

"Натхнення на створення такого місця з'явилося в нас після того, як ми почали працювати у Лондоні. Попри те, що ми мали відносно недовгий робочий день - з 9 до 5 - деякі люди не вставали з робочого місця чи не цілодобово. До того ж витрачали по 2 години, щоб добиратися до офісу з передмістя. Тоді ми й вирішили відкрити щось на зразок приватного простору, де людина могла б хоча б в обідню перерву трохи перепочити", - розповідає Маурісіо Вільямісар, співзасновник Pop & Rest.

За словами Маурісіо, готель щодня відвідують щонайменше 30-35 охочих. Серед них - багато флілансерів та людей з ненормованим робочим графіком.