У місті Падуя влаштували вечірку під водою [ Редактировать ]
Клубне життя сягнуло "нової глибини". У буквальному сенсі цього слова. В італійському місті Падуя влаштували вечірку під водою. Це місто обрали не випадково - саме там розташований найглибший басейн у світі. Його глибина - 40 метрів.
На "танцмайданчик" найбільш завзяті клабери спускались у кисневих шоломах. А для диджейського пульта та барної стійки облаштували скляні капсули.
Усі гості були в захваті. Кажуть - на таких божевільних вечірках розважатися їм іще не доводилося.
"Це неймовірно! Таке відчуття, ніби я опинилася на іншій планеті. Там було багато плавців, вони виконували різноманітні красиві трюки. Це було щось особливе!".
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