Негода у Мексиці: до тимчасових притулків перемістили 90 сімей [ Редактировать ]
Масштабні повені вирують у мексиканському штаті Сіналоа. Напередодні регіон накрили найрясніші за останні 10 років зливи. Потужні потоки води позносили автомобілі на вулицях міста Кульякан.
У місцевих школах скасували заняття. У муніципалітетах Ахоме і Ель-Фуерте до тимчасових притулків перемістили 90 сімей.
До рятувальних операцій залучили армію.
по теме
У Мексиці вирують масштабні повені
Масштабні повені вирують у мексиканському штаті Сіналоа. Напередодні регіон накрили найрясніші за останні 10 років зливи. Потужні потоки води позносили автомобілі на вулицях міста Кульякан
Морг на колесах: вблизи дома обнаружили фургон с трупами
Местные жители начали беспокоиться о грузовике, который стоял в окрестностях города и от него доносился неприятный запах.
Ураган "Флоренс" забрав життя десятків американців
Унаслідок потужного урагану "Флоренс" у Сполучених Штатах загинула вже 31 людина
Тайфун "Мангхут": количество жертв неумолимо растет
Число жертв тайфуна "Мангхут" на Филиппинах возросло, десятки человек считаются пропавшими без вести
Тайфун "Мангхут" посеял панику на свадебной церемонии (видео)
Тайфун "Мангхут" испортил свадебную церемонию на Филиппинах