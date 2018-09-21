Масштабні повені вирують у мексиканському штаті Сіналоа. Напередодні регіон накрили найрясніші за останні 10 років зливи. Потужні потоки води позносили автомобілі на вулицях міста Кульякан.

У місцевих школах скасували заняття. У муніципалітетах Ахоме і Ель-Фуерте до тимчасових притулків перемістили 90 сімей.

До рятувальних операцій залучили армію.