У Танзанії перекинулось судно: загинули 44 людини [ Редактировать ]
Щонайменше 44 людини загинули внаслідок аварії порома на озері Вікторія у Танзанії. Перевантажене судно перекинулось і затонуло неподалік острова Укерве.
Скільки саме пасажирів ним перевозили сказати не можуть. Відомо лише, що їх було декілька сотень.
Живими вдалося дістати з води трохи більше сотні людей. Рятувальники припускають - кількість жертв може перевищити 2 сотні.
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