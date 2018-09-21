В Одессе правоохранители задержали мужчин, которые совершили вооруженное нападение на инкассаторов платежных терминалов.

Об этом сообщил советник начальника Главного управления Нацполиции в Одесской области Руслан Форостяк в Facebook.

"В 12:00 оперативный план "Сирена" снят, злоумышленники задержаны", - заявил Форостяк.

Факт задержания подтвердил также начальник Главного управления Национальной полиции в Одесской области Дмитрий Головин.

"Подозреваемые в совершении разбойного нападения на представителей фирмы, которая обслуживает терминалы мобильной связи задержаны", - заявил Головин.

Ранее сообщалось, что на авто инкассаторов платежных терминалов мобильной связи в Приморском районе Одессы было совершено вооруженное нападение. Полиция разыскивала в связи со случившимся двух мужчин на машине марки Opel.

Отмечалось, что при ограблении пострадали двое инкассаторов. Однако о характере нанесенных им травм не сообщалось