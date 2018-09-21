Сделал замечание: охранники супермаркета избили мужчину дубинками (видео) [ Редактировать ]
В Киеве сотрудники охранной фирмы изибили мужчину дубинками возле супермаркета АТБ. По словам очевидцев, причиной такого агрессивного поведения стало безобидное замечение со стороны мужчины о том, что нужно вытереть лужу воды на полу, сообщает "Киев оперативный" на своей странице в Facebook.
Пострадавший просил вызвать администратора, но вместо этого работники вызвали охрану. Прибывшие охранники не стали разбираться, зачем их позвали и сразу начали бить мужчину.
"Но в чем реальная причина этой ситуации на видео, точно неизвестно", - отметили в сообщении. Мужчину били не только руками, но также ногам и дубинками.
Читайте также, охранники ограбили казино и приехали ловить сами себя.
по теме
Убегавшего от полиции грабителя насмерть сбила машина
Группа карманников напала на полицейского, который патрулировал территорию
Мужчина ради мести заминировал собственную квартиру
В Киеве мужчина "заминировал" собственную квартиру ради мести
В центре столицы обвалился балкон (видео)
Инцидент произошел 16 сентября около 15.00 в центре Киева
В Киеве бездомный нашел пакет с телом младенца
Жуткую находку мужчина обнаружил в Соломенском районе столицы