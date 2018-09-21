В Киеве сотрудники охранной фирмы изибили мужчину дубинками возле супермаркета АТБ. По словам очевидцев, причиной такого агрессивного поведения стало безобидное замечение со стороны мужчины о том, что нужно вытереть лужу воды на полу, сообщает "Киев оперативный" на своей странице в Facebook.

Пострадавший просил вызвать администратора, но вместо этого работники вызвали охрану. Прибывшие охранники не стали разбираться, зачем их позвали и сразу начали бить мужчину.

"Но в чем реальная причина этой ситуации на видео, точно неизвестно", - отметили в сообщении. Мужчину били не только руками, но также ногам и дубинками.

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