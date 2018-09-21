Сотрудник разведки обвинил Гриценко в препятствовании вступлению в НАТО [ Редактировать ]
Анатолий Гриценко последовательно противостоял вступлению Украины в НАТО. Об этом в своей статье "Не очень-то и НАТО" для издания Реалист пишет экс-сотрудник Главного управления разведки Украины полковник Юрий Смищук.
В частности, Смищук обращает внимание на недавние скептические заявления Гриценко, по отношению к инициативам по законодательному закреплению в Украине обязательности евроатлантической интеграции, в которых экс-министр обороны и вероятный кандидат в Президенты Украины настаивал на бессмысленности таких шагов и намекал на отсутствие в Украине поддержки НАТО среди населения.
"Он как бы и считал, что вхождение в Альянс было бы благом для нашего государства, но считает, что этому всегда что-то мешало: мнение народа, политический кризис в Украине, качество самого НАТО", - объясняет военный аналитик.
Действительно еще в 2008 году тогдашний глава парламентского комитета по вопросам национальной безопасности и обороны Украины Гриценко публично призывал Украину отозвать заявку на получение Плана действий по членству в НАТО.
В следующем, 2009-м, Гриценко придерживался той же точки зрения, заявляя, что вопрос вступления в НАТО Украине не стоит поднимать ближайшие пять лет. Объяснял политик это тем, что никто не может дать гарантии безопасности нашей стране, даже НАТО. При этом политик подвергал критике и сам Альянс, заявляя, что НАТО не является эффективной системой коллективной безопасности.
Так же автор статьи напоминает о том, что Анатолий Гриценко в марте 2006 года, накануне парламентских выборов в Украине, агитировал посла США Джона Хербста к созданию коалиции фракциями "Нашей Украины" и Партии регионов. Гриценко тогда сообщал дипломату, что договорился с Ринатом Ахметовым и Гриценко останется во главе Минобороны.
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