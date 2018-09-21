Древнейшее существо на Земле: ученые нашли останки [ Редактировать ]
Ученые нашли на территории России останки древнейшего в истории животного. Возраст находки составляет около 558 миллионов лет. Идентифицировать его удалось при помощи жировых клеток. Об этом сообщает Science.
Исследованием занимались представители Австралийского национального университета, РАН и Бременского университета в Германии.
Древнейшим животным ученые называют дикинсонию - ископаемое эдиакарского периода, проживающее в период с 635 по 542 млн. лет назад.
Открыто было оно еще в середине ХХ века. Однако до недавнего времени ученые не могли заявить однозначно, было ли это животное, или вид грибов.
Обнаружили останки вблизи Белого моря. Они содержали молекулы холестерина, которые и позволили ученым провести исследование и ответить однозначно.
Ранее мы сообщали, что останки древнейшего сыра найдены на побережье Европы.
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