Ученые нашли на территории России останки древнейшего в истории животного. Возраст находки составляет около 558 миллионов лет. Идентифицировать его удалось при помощи жировых клеток. Об этом сообщает Science.

Исследованием занимались представители Австралийского национального университета, РАН и Бременского университета в Германии.

Древнейшим животным ученые называют дикинсонию - ископаемое эдиакарского периода, проживающее в период с 635 по 542 млн. лет назад.

Открыто было оно еще в середине ХХ века. Однако до недавнего времени ученые не могли заявить однозначно, было ли это животное, или вид грибов.

Обнаружили останки вблизи Белого моря. Они содержали молекулы холестерина, которые и позволили ученым провести исследование и ответить однозначно.

Ранее мы сообщали, что останки древнейшего сыра найдены на побережье Европы.