Бейонсе назвали ведьмой и обвинили в убийстве [ Редактировать ]
Американскую певицу Бейонсе обвинили в убийстве и черной магии. На днях бывшая барабанщица артистки Кимберли Томпсон обвинила исполнительницу в колдовстве, пишет Independent Online.
Кроме того, девушка, которая работала с Бейонсе семь лет, подала иск против звезды. Она заявила, что Би использовала заклинания темной магии, некоторые из которых несли сексуальный характер. При этом девушка не стала уточнять, что именно это были за заклинания, но благодаря им Бейонсе якобы могла контролировать подчиненных и их финансы.
По словам Томпсон, Бейонсе также убила ее котенка. В каких целях певица сделала это, она также не уточнила. Экс-барабанщица считает, что исполнительница контролировала ее телефонные звонки и финансы. Обращение Томпсон было отклонено судьей из-за необъяснимых обвинениях певицы " в колдовстве".
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