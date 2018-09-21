Не в настроении: забавные фото злых животных [ Редактировать ]
Фото: zefirka.net
Животные из этой подборки явно желают, чтобы их оставили в покое. Но их серьезные и злые мордочки вызывают скорее смех и умиление. Фото публикует Zefirka.
Ранее мы писали о том, что щенок появился на свет с двумя головами.
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