Болезнь Альцгеймера: ранние признаки недуга [ Редактировать ]
Болезнь Альцгеймера - самый распространенный вид старческой деменции: на него приходится от 60% до 80% всех возрастных неврологических нарушений. Распознать недуг можно по ранним признакам. О них пишет "Лайфхакер".
1. Регулярные провалы в памяти, которые усложняют повседневную жизнь
Нарастающая забывчивость - это первый и важнейший признак того, что к вам, возможно, крадется болезнь Альцгеймера. Вы не можете вспомнить, о чем говорили вчера с коллегой. Забываете важные даты и запланированные события.
Забывчивость, достигшая того порога, когда она всерьез начинает усложнять вам жизнь, сама по себе, даже без иных симптомов, является серьезным поводом как можно быстрее обратиться к терапевту.
2. Трудности с планированием и принятием решений
Возможно, с памятью у вас все окей и вы точно помните, что делали вчера и намеревались сделать на следующий день. Но сделать как? Процесс планирования дня, еще недавно такой простой и естественный, превращается в утомительную нагрузку, которой хочется избежать.
Эта спутанность сознания говорит о проблемах с так называемой исполнительной системой мозга, которая при наступающей деменции повреждается одной из первых.
3. Сложности с выполнением привычных задач
Вы играли в эту игру много лет, а теперь вдруг не можете вспомнить ключевое правило. Или ловите себя на том, что заблудились, хотя хорошо знаете этот район. Или смотрите на открытый в редакторе документ и не понимаете, на что нажать, чтобы изменить шрифт, хотя работаете с этой программой не первый месяц.
Неспособность справиться с задачами, которые раньше давались легко, - это еще один тревожный звоночек.
4. Путаница со временем и пространством
Иногда вы задумываетесь настолько глубоко, что в какой-то момент вздрагиваете, осматриваетесь вокруг и думаете: "Где я? Как я сюда попал?".
Становится сложно оценивать время и расстояние. Возникают проблемы со спуском и подъемом по лестнице, принятием ванны (в нее ведь надо залезть, рассчитав глубину и необходимые движения), поиском дороги к нужному месту.
5. Проблемы с разговорной и письменной речью
Вы забываете слова и все чаще заменяете их оборотами вроде "ну та штука, которая… ну ты понял". Словарный запас вообще становится более скудным. Зато появляется многословность: нарушения в работе мозга не дают формулировать мысли четко и коротко, приходится пускаться в пространные рассуждения. А в процессе вы нередко ловите себя на том, что забыли, о чем, собственно, хотели сказать.
6. Склонность постоянно перекладывать предметы
Положить куда-то кошелек или очки, а затем искать, куда же они запропастились, в общем-то, нормальное, знакомое многим явление. Но при приближающейся деменции оно становится более выраженным. Вещи "теряются" все чаще, а вы начинаете регулярно ругать кого-то, кто "взял и не вернул".
7. Потеря рассудительности
Болезнь Альцгеймера делает людей излишне наивными и неприспособленными к жизни. Отдать деньги мошеннику, который пообещал 300% годовых? Запросто. Выйти в -10 °C на улицу в домашнем халате, потому что в окно светит солнышко и показалось, будто тепло? Не вопрос.
Люди, мозг которых атакует болезнь Альцгеймера, часто выглядят неаккуратными и растрепанными, поскольку не могут адекватно оценить, какое впечатление производят на окружающих. Зато могут выбросить только что купленную микроволновку, потому что по телевизору сказали, будто она производит "мертвую еду".
8. Снижение интереса к общению и привычным занятиям
Постоянная апатия, потеря интереса к хобби, которым вы увлекались много лет, стремление избегать общения - даже с друзьями! - тоже признаки надвигающейся деменции.
9. Резкие изменения личности и поведения
Деменция резко меняет людей. Вчерашний весельчак и оптимист начинает брюзжать и жаловаться на несправедливую жизнь. Любитель гульнуть с друзьями превращается в отшельника. Любящий отец - в человека, который обвиняет детей в том, что они только и ждут, когда же он умрет и оставит им квартиру. Спокойный и вежливый человек начинает устраивать скандалы буквально на пустом месте. Такие очевидные изменения в характере и поведении однозначно указывают, что с мозгом не все в порядке.
Ранее мы писали о том, что болезнь Альцгеймера может быть заразной.
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