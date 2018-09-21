Болезнь Альцгеймера - самый распространенный вид старческой деменции: на него приходится от 60% до 80% всех возрастных неврологических нарушений. Распознать недуг можно по ранним признакам. О них пишет "Лайфхакер".

1. Регулярные провалы в памяти, которые усложняют повседневную жизнь

Нарастающая забывчивость - это первый и важнейший признак того, что к вам, возможно, крадется болезнь Альцгеймера. Вы не можете вспомнить, о чем говорили вчера с коллегой. Забываете важные даты и запланированные события.

Забывчивость, достигшая того порога, когда она всерьез начинает усложнять вам жизнь, сама по себе, даже без иных симптомов, является серьезным поводом как можно быстрее обратиться к терапевту.

2. Трудности с планированием и принятием решений

Возможно, с памятью у вас все окей и вы точно помните, что делали вчера и намеревались сделать на следующий день. Но сделать как? Процесс планирования дня, еще недавно такой простой и естественный, превращается в утомительную нагрузку, которой хочется избежать.

Эта спутанность сознания говорит о проблемах с так называемой исполнительной системой мозга, которая при наступающей деменции повреждается одной из первых.

3. Сложности с выполнением привычных задач

Вы играли в эту игру много лет, а теперь вдруг не можете вспомнить ключевое правило. Или ловите себя на том, что заблудились, хотя хорошо знаете этот район. Или смотрите на открытый в редакторе документ и не понимаете, на что нажать, чтобы изменить шрифт, хотя работаете с этой программой не первый месяц.

Неспособность справиться с задачами, которые раньше давались легко, - это еще один тревожный звоночек.

4. Путаница со временем и пространством

Иногда вы задумываетесь настолько глубоко, что в какой-то момент вздрагиваете, осматриваетесь вокруг и думаете: "Где я? Как я сюда попал?".

Становится сложно оценивать время и расстояние. Возникают проблемы со спуском и подъемом по лестнице, принятием ванны (в нее ведь надо залезть, рассчитав глубину и необходимые движения), поиском дороги к нужному месту.

5. Проблемы с разговорной и письменной речью

Вы забываете слова и все чаще заменяете их оборотами вроде "ну та штука, которая… ну ты понял". Словарный запас вообще становится более скудным. Зато появляется многословность: нарушения в работе мозга не дают формулировать мысли четко и коротко, приходится пускаться в пространные рассуждения. А в процессе вы нередко ловите себя на том, что забыли, о чем, собственно, хотели сказать.

6. Склонность постоянно перекладывать предметы

Положить куда-то кошелек или очки, а затем искать, куда же они запропастились, в общем-то, нормальное, знакомое многим явление. Но при приближающейся деменции оно становится более выраженным. Вещи "теряются" все чаще, а вы начинаете регулярно ругать кого-то, кто "взял и не вернул".

7. Потеря рассудительности

Болезнь Альцгеймера делает людей излишне наивными и неприспособленными к жизни. Отдать деньги мошеннику, который пообещал 300% годовых? Запросто. Выйти в -10 °C на улицу в домашнем халате, потому что в окно светит солнышко и показалось, будто тепло? Не вопрос.

Люди, мозг которых атакует болезнь Альцгеймера, часто выглядят неаккуратными и растрепанными, поскольку не могут адекватно оценить, какое впечатление производят на окружающих. Зато могут выбросить только что купленную микроволновку, потому что по телевизору сказали, будто она производит "мертвую еду".

8. Снижение интереса к общению и привычным занятиям

Постоянная апатия, потеря интереса к хобби, которым вы увлекались много лет, стремление избегать общения - даже с друзьями! - тоже признаки надвигающейся деменции.

9. Резкие изменения личности и поведения

Деменция резко меняет людей. Вчерашний весельчак и оптимист начинает брюзжать и жаловаться на несправедливую жизнь. Любитель гульнуть с друзьями превращается в отшельника. Любящий отец - в человека, который обвиняет детей в том, что они только и ждут, когда же он умрет и оставит им квартиру. Спокойный и вежливый человек начинает устраивать скандалы буквально на пустом месте. Такие очевидные изменения в характере и поведении однозначно указывают, что с мозгом не все в порядке.

Ранее мы писали о том, что болезнь Альцгеймера может быть заразной.