Популярного исполнителя обвинили в педофилии [ Редактировать ]
Британская актриса Милли Бобби Браун, известная по сериалу "Очень странные дела", призналась в опубликованном на YouTube интервью порталу Access, что дружит с рэпером Дрейком, и тот дает ей советы по поводу отношений с мальчиками.
Многие интернет-пользователи посчитали очень настораживающей дружбу 31-летнего музыканта с 14-летней артисткой.
Браун отказалась пересказывать советы Дрейка по поводу мальчиков. "Пусть это останется в нашей переписке", - посмеялась она.
В комментариях к видео пользователи назвали эту ситуацию настораживающей и посчитали, что Дрейк общается с несовершеннолетней актрисой по сети не из дружбы. Многие прямо обвинили рэпера в педофилии.
Ранее мы сообщали, что создателя Counter-Strike обвинили в педофилии.
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