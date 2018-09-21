Британія та Франція перехопили літаки Росії над Північним морем [ Редактировать ]
Британія та Франція цієї доби підняли винищувачі на перехоплення військових літаків РФ, які пролітали над Північним морем. Про це повідомив представник військово-повітряних сил Франції.
Він, зокрема, зазначив, попри те, що російські літаки не становили явної небезпеки, типові механізми, налаштовані на відповідь у випадку можливого втручання про всяк випадок запустили.
Адже порушення Росією повітряного простору тієї чи іншої країни - не рідкість.
по теме
Франция и Британия подняли боевые самолеты для перехвата российских истребителей
20 сентября ВВС Франции и Великобритании подняли в воздух истребители для перехвата военных самолетов России, что пролетали над Северным морем
Российская угроза: Британия оставляет свои войска в Германии
Из-за возрастающей угрозы со стороны России, Британия оставит своих военных в Германии даже после выхода из ЕС
Отравление "Новичком": пять стран сделали резкое заявление
США, Франция, Германия, Канада и Великобритания заявили о причастности российского правительства к отравлению нервно-паралитическим веществом "Новичок"
Британія створить наступальний кіберпідрозділ для протистояння Росії
Велика Британія створить наступальний кіберпідрозділ для протистояння Росії. Як повідомляє телеканал "Скай-ньюз", до його складу увійдуть фахівці Центру урядового зв'язку та військові. Загалом - до двох тисяч осіб
Отравление Скрипалей: подозреваемых задерживали в Европе
Российские разведчики направлялись в Швейцарию, чтобы получить доступ к данным лаборатории в Шпице