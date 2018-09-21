Британія та Франція цієї доби підняли винищувачі на перехоплення військових літаків РФ, які пролітали над Північним морем. Про це повідомив представник військово-повітряних сил Франції.

Він, зокрема, зазначив, попри те, що російські літаки не становили явної небезпеки, типові механізми, налаштовані на відповідь у випадку можливого втручання про всяк випадок запустили.

Адже порушення Росією повітряного простору тієї чи іншої країни - не рідкість.