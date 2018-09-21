Зі скаргами на нудоту та головний біль люди масово почали звертатися в місцеву амбулаторію

Масове отруєння на Тернопільщині. Двісті п'ятдесят жителів села Іване-Пусте отруїлись агрохімікатами. Серед них майже сто дітей. Зі скаргами на нудоту та головний біль люди масово почали звертатися в місцеву амбулаторію з учорашнього ранку. Усім - надали медичну допомогу та відпустили по домівках.

За словами селян, місцева агрофірма обробляла хімікатами поля із соняшником, що і могло спричинити отруєння. Нині кроплення ділянок хімікатами призупинили. Фахівці обласного лабораторного центру та Держпродспоживслужби вже виявили порушення при обробітку ланів. Вони відібрали зразки ґрунту та рослин для детальної експертизи, зокрема, з'ясування який саме препарат використовував фермер.

"Виїжджала на місце події група спеціалістів головного управління які вже на місці виявили що люди пов'язують погіршення стану здоров'я з обробкою полів поблизу їх села авіаційним методом. Активісти нам представили відео на якому чітко видно, що не були дотримані санітарно захисні зони при проведенні цієї обробки", - говорить Наталя Гресько, прес-секретар головного управління Держпродспоживслужби в Тернопільській області.