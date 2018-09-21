Президент Франції закликав противників розподілу мігрантів забиратися з Шенгену [ Редактировать ]
Країни ЄС, які виступають проти розширення Frontex та розподілу мігрантів - мають покинути Шенген. Про це президент Франції Еммануель Макрон заявив на саміті лідерів ЄС в Зальцбурзі.
Нагадаю, Європейська комісія запропонувала збільшити кількість співробітників агентства Frontex, яке займається охороною зовнішніх кордонів ЄС, з 1600 до 10 000 осіб.
Цей план розкритикував прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан. На його думку, таким чином Брюссель хоче взяти під свій контроль національні кордони східних країн ЄС в обхід місцевих прикордонників.
Крім того, Будапешт систематично відмовляється приймати прохачів притулку в рамках схеми переселення в ЄС. А 20 червня угорський парламент взагалі проголосував за законопроект про криміналізацію допомоги біженцям громадянами Угорщини.
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