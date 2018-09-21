Співробітники соціальних служб та правоохоронці Миколаєвщини розшукують горе-батьків немовляти, яке підкинули під двері районної лікарні у місті Первомайськ.

Новонароджена дитина була у подряпинах та синцях. Уже первинне медичне обстеження показало - над немовлям знущались. Пізніше, лікарі обласної лікарні діагностували в хлопчика сепсис. Подробиці моторошної історії -- далі в сюжеті.

"Віконце життя" Первомайської районної лікарні стало справжнім шансом на порятунок для маленького Богданчика. Немовля залишили уночі. Щойно народжений хлопчик мав жахливий вигляд. Медики викликали поліцію.

"Дитину було залишено в рушнику та наволочці в коробці з-під йогурту. За свідченням свідків, її залишив чоловік, після чого він втік з місця", - говорить Олена Бережна, речник ГУ НП Миколаївської області.

Лікарі припустили, що малюка сильно побили, тому у нього на тілі такі страшні синці. Але в обласній лікарні Миколаєва запевняють - фізичної сили до хлопчика не застосовували. Це ускладнення внаслідок серйозного інфекційного захворювання. До того ж дитина могла травмуватися під час пологів.

"Царапины были. Мы не знаем, как он рожался и в каких условиях. Он мог и на земле родиться. Откуда у него взялся сепсис? Неизвестно как перерезалась пуповина. Т.е. была масса входов для инфекции", - говорить Олександр Пліткін, головний лікар Миколаївської обласної дитячої лікарні.

Нині малюк у тяжкому стані в реанімації. За його життя медики борються ось уже майже тиждень, і поки що не дають жодних прогнозів. Хто підкинув дитину в такому стані, розбираються правоохоронці.

"Віконце життя"- це шанс для матері, яка не може виховувати свою дитину, залишити її на виховання державі. Але треба дізнатися, чому вона залишила дитину, в якої були ознаки тілесних ушкоджень. І чи не могло це стати причиною погіршення стану дитини", - говорить Олена Бережна, речник ГУ НП Миколаївської області.

Жінку, яка народила хлопчика, наразі розшукують. Відомо, що на обліку в Первомайську як вагітна вона не перебувала. Правоохоронці не виключають, що породілля могла бути з іншого міста. Якщо матір не знайдуть, або з'ясують, що вона не здатна виховувати дитину - Богданчика можуть усиновити.