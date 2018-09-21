Кім Чен Ин захотів зустрітися з Трампом [ Редактировать ]
Лідер КНДР виявив бажання вдруге зустрітися із президентом США. Про це стало відомо після завершення триденного міжкорейського саміту.
На думку Кім Чен Ина, чергові перемовини із главою Білого Дому прискорять процес денуклеаризації Корейського півострова та дозволять Пхеньяну зосередитися на економічному розвитку.
Про це повідомив президент Південної Кореї Мун Чже Ін після повернення з Пхеньяна. Нагадаю, триденні переговори лідерів обох Корей завершився у Пхеньяні напередодні.
Головним результатом зустрічі стало підписання угоди про поступове ядерне роззброєння на півострові, та спільна заява про "нову еру" у відносинах країн.
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