Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что переговоры Великобритании и Евросоюза о выходе страны зашли в тупик, сообщает Reuters.

Она назвала недопустимой позицию ЕС, при которой британские предложения по Brexit отвергаются без объяснений.

"Мы находимся в тупике. На таком позднем этапе переговоров недопустимо просто отвергать позицию другой стороны без детальных объяснений и встречных предложений", - заявила Мэй.

Она пояснила, что Евросоюз должен уважать Британию.

"Мы не согласимся на то, за что британцы не голосовали в ходе референдума", - сказала Мэй.

Ранее мы сообщали, что мэр Лондона требует провести повторный референдум по Brexit.