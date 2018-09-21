"Мы находимся в тупике": Великобритания не может договориться с ЕС [ Редактировать ]
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Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что переговоры Великобритании и Евросоюза о выходе страны зашли в тупик, сообщает Reuters.
Она назвала недопустимой позицию ЕС, при которой британские предложения по Brexit отвергаются без объяснений.
"Мы находимся в тупике. На таком позднем этапе переговоров недопустимо просто отвергать позицию другой стороны без детальных объяснений и встречных предложений", - заявила Мэй.
Она пояснила, что Евросоюз должен уважать Британию.
"Мы не согласимся на то, за что британцы не голосовали в ходе референдума", - сказала Мэй.
Ранее мы сообщали, что мэр Лондона требует провести повторный референдум по Brexit.
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