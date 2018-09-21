Facebook запустил сервис знакомств [ Редактировать ]
Facebook запустил собственное приложение для знакомств. Первыми его протестовали жители Колумбии.
Сервис Facebook Dating встроен в приложение Facebook. Он работает на платформах iOS и Android и бесплатен, пишет TechCrunch.
Приложение доступно только для пользователей старше 18 лет. В будущем ограничения хотят сделать еще жестче - в частности, там не смогут регистрироваться пользователи со статусами "в браке", "помолвлен" или "встречается".
Facebook Dating, как и его ближайший конкурент Tinder, ищет пользователей в радиусе 100 км. Кроме того, можно написать любому человеку в поисковой строке - но не более, чем 100 людям в день. В приложении есть отдельный чат, где можно обмениваться текстовыми сообщениями и смайликами.
Появление нового приложения анонсировали весной 2018 года.
Ранее мы писали о том, что Facebook вводит уникальный механизм для борьбы с фейками.
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