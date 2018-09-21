"Утка старая": Ани Лорак раскритиковали за смелый образ (фото) [ Редактировать ]
Певицу Ани Лорак раскритиковали в Instagram за смелый образ.
Пользователи сети сочли такой образ слишком откровенным и написала Лорак множество гневных комментариев.
"Стремная такая!, "Ани в образе ночной бабочки!", "Выгибается, как - утка старая!", - пишут в комментариях.
Ранее мы рассказывали, что фото Ани Лорак после измены мужа взбудоражило сеть.
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