Певицу Ани Лорак раскритиковали в Instagram за смелый образ.





Пользователи сети сочли такой образ слишком откровенным и написала Лорак множество гневных комментариев.

"Стремная такая!, "Ани в образе ночной бабочки!", "Выгибается, как - утка старая!", - пишут в комментариях.

Ранее мы рассказывали, что фото Ани Лорак после измены мужа взбудоражило сеть.