Опыт реформирования пенсионных систем других стран показал, что причиной сворачивания реформ часто становился недостаточный охват населения – граждане по тем или иным причинам не стремились участвовать в накопительных программах.

На это обратил внимание руководитель подразделения управления локальными активами ICU Григорий Овчаренко в ходе дискуссии на "Украинском финансовом форуме 2018", организованном группой ICU, передает БизнесЦензор.

"Страны Восточной Европы, которые начали реформы пенсионной системы, столкнулись с тем, что реальность почти всегда отличается от заложенных в законодательство ожиданий. Реформы накопительного уровня там начали сворачиваться из-за того, что потеряли доверие населения. Украинским реформаторам стоит глубоко проанализировать ошибки и достижения других стран", – отметил Овчаренко.

По его словам, успешные пенсионные реформы отличаются тем, что на этапе запуска исходили из интересов будущих пенсионеров.

"Многие рассматривают реформу как источник благосостояния государства, роста ВВП, развития фондового рынка – я с этим полностью согласен. Но любая пенсионная реформа призвана прежде всего решить социальную проблему, повысить уровень и качество жизни граждан", – напомнил Овчаренко.

Эффективные пенсионные системы предполагают стимулирование участия граждан в накопительном уровне.

"Нам необходимо добиться максимального участия и поддержки населения. Для этого нужны материальные стимулы. Если население реформу не поддержит или не будет понимать ее целей, это значительно усложнит ее запуск", – уверен Овчаренко.

Одним из основных стимулов, помимо налоговых льгот, в ICU называют соучастие работника, работодателя и государства в формировании пенсионных накоплений. Однако ни один из представленных на сегодняшний день законопроектов не предполагает такой возможности.

"Сейчас законопроекты предлагают формирование накоплений исключительно за счет взносов работников - это более простой вариант, так как введение взносов еще и со стороны государства и работодателя увеличит расходы бюджета и нагрузку на фонд оплаты труда. Но во многих странах взносы в накопительную систему распределяются между работником, работодателем и государством. Паритетность взносов – единственный действенный инструмент мотивации работников участвовать в накопительной системе, ведь делает пенсионные накопления значительно выгоднее, например, депозитов. Но это требует больше решительности со стороны власти", – считает Овчаренко.

Кроме того, по его мнению, пенсионная система должна предоставлять человеку право выбора: "Мы хотим сделать систему устойчивой, а устойчивость определяется доверием на этапе выбора пенсионного фонда. Мы не против государственных фондов, как "одних из", но против монополии государства. Участник всегда должен иметь право перехода из фонда в фонд, независимо от того, частный он или государственный".

Право выбора при этом предполагает и право вовсе отказаться от пенсионных накоплений.

"В систему могут быть автоматически включены все, но должна оставаться возможность выйти из нее в любой момент. Среди стран, которые запустили именно такую систему – Австралия, Великобритания, вскоре – Польша. Но практика уже показала, что от участия в накопительной системе там отказывается лишь незначительный процент граждан. Кто не согласен – всегда может уйти, это снижает уровень сопротивления реформе", – убежден Овчаренко.

Как сообщалось, принятие пенсионной реформы является одним из структурных маяков в программе Международного валютного фонда для Украины. Проект закона №6677 "О внедрении накопительной системы общеобязательного государственного пенсионного страхования" был подан группой народных депутатов в Верховную раду в июле 2017 года. В июне 2018 года Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку утвердила альтернативный проект "Об общеобязательном накопительном пенсионном обеспечении".

Украинский финансовый форум проходит 20-21 сентября в Одессе. Около 400 представителей финансового рынка, международные и украинские эксперты, инвесторы, представители власти и регуляторов обсуждают перспективы развития отечественной и мировой экономики, ход реформ в Украине, создание условий для инвестирования.

Организатором форума выступает инвестиционная группа ICU.

Группа ICU – независимая финансовая группа, предоставляющая услуги по управлению активами и частным акционерным капиталом. Группа специализируется на рынках Центральной и Восточной Европы.

Основанная в 2006 году специалистами из ING, группа ICU является лидером по управлению активами в Украине. Под ее управлением находятся активы в размере более $500 млн.

Владельцем компании является ее топ-менеджмент. Управляющие партнеры ICU – Макар Пасенюк и Константин Стеценко.Источник: https://biz.censor.net.ua/n3087485