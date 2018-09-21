И еще одна новость, которая, так сказать, расцвечивает бюджетную тему. МВФ так и не решил дать Украине новый транш! Если еще неделю назад и представители власти, и эксперты не сомневались, что переговоры с кредиторами завершатся на хорошей ноте, то сегодня все совсем по-другому. Говорят даже - о провале.

Якобы кредиторы выдвинули неожиданное условие сначала принять госбюджет именно в том виде, в каком его одобрил МВФ, а потом уже ждать транш. И якобы в правительстве к такому повороту оказались не готовы мол, рассчитывали, что деньги все-таки дадут сразу, а бюджет примут уже под второй транш.

Примечательно, что в Кабмине согласились даже повысить цену на газ для населения, лишь бы удовлетворить кредиторов. Но якобы не вышло. Официально эту информацию пока не подтверждают. Впрочем, и опровергать не спешат.

Темнят и в самом МВФ. По результатам работы миссии в Украине, точно должна была появиться хоть какая-то конкретика либо да, либо нет, и если да, то на каких условиях. Но кредиторы говорят - переговоры еще продолжаются, даже несмотря на то, что миссия уже уехала.

"Представители МВФ были в Киеве и обсудили с украинским правительством наше дальнейшее сотрудничество в проведении реформ, поддержании макроэкономического роста и возможной финансовой помощи со стороны Фонда. У меня нет подробной информации о переговорах, которые еще продолжаются. Также я не знаю точной даты их завершения", - говорит Джерри Райс, глава Департамента коммуникаций МВФ.