И, кстати, параллельно этому выяснению отношений НАБУ не снижает темп наступления на министра инфраструктуры Владимира Омеляна. В доказательство обвинений, которые детективы озвучили на прошлой неделе, опубликовали переписку министра.

Если верить этим данным, Омелян на правах владельца распоряжался джипом, который формально записан на его брата, а также пытался решить с одним из работников Агентства по электронным декларациям проблему с проверкой своего имущества и доходов.

Напомню, детективы обвиняют министра инфраструктуры в незаконном обогащении и декларировании недостоверной информации.