НАБУ опубликовало переписку Владимира Омеляна [ Редактировать ]
И, кстати, параллельно этому выяснению отношений НАБУ не снижает темп наступления на министра инфраструктуры Владимира Омеляна. В доказательство обвинений, которые детективы озвучили на прошлой неделе, опубликовали переписку министра.
Если верить этим данным, Омелян на правах владельца распоряжался джипом, который формально записан на его брата, а также пытался решить с одним из работников Агентства по электронным декларациям проблему с проверкой своего имущества и доходов.
Напомню, детективы обвиняют министра инфраструктуры в незаконном обогащении и декларировании недостоверной информации.
по теме
Конфликт САП и НАБУ: чем могут закончиться ссоры антикоррупционеров
Замглавы антикоррупционного комитета Верховной рады Игорь Попов и политический эксперт Тарас Загородний в эфире "Подробности недели" рассказали о ситуации между САП и НАБУ
Конфликт НАБУ и САП будет расследовать СБУ
На этой неделе правоохранители сошлись в очередной битве! НАБУ, САП, ГПУ, СБУ и Нацполиция. Три разбитые машины, один перелом руки и десятки новых громких обвинений
САП открыла производство в отношении главы НАБУ Сытника
САП зарегистрировала уголовное производство в отношении директора НАБУ Артема Сытника
Артем Сытник снова не явился в антикоррупционный коммитет Верховной Рады
Директор НАБУ Артем Сытник снова не пришел на заседание антикоррупционного комитета Верховной Рады. Сослался на срочную работу
В ГПУ зарегистрировали заявления Павла Демчина против сотрудников НАБУ
Детективы Бюро подготовили подозрение и первому замглавы Службы Павлу Демчине. Обвинение как и у Омеляна - незаконное обогащение. Но эта история повернулась совсем по-другому