На этой неделе правоохранители сошлись в очередной битве!

На этой неделе правоохранители сошлись в очередной битве! НАБУ, САП, ГПУ, СБУ и Нацполиция. Три разбитые машины, один перелом руки и десятки новых громких обвинений.

Честно говоря, в день столкновения силовиков - только пожарных не хватало. Но ощущение такое, что и до них может дойти! В очередной серии антикоррупционной драмы разбиралась Ольга Теребинская.

Кабель раздора, или почему между главными антикоррупционерами снова скандал? А все началось в среду утром, когда глава НАБУ Артем Сытник в который раз не явился на отчет перед депутатами. Вместо этого прислал письмо: мол, очень занят.

"Я рахую, це неповага до народу України", - говорит Юрий Савчук, и.о. главы комитета ВР по предотвращению коррупции.

"Комітет прийняв рішення про те, щоб скерувати йому повторний лист вже з вимогою з'явитися до профільного комітету", - говорит Дмитрий Добродомов, народный депутат.

Пока депутаты решали, чем же заманить к себе трижды "прогульщика" Сытника. Возле Антикоррупционной прокуратуры начались настоящие баталии.

По версии САП детективы НАБУ якобы снова пытались установить прослушку в кабинете Назара Холодницкого. Госохрана нашла кабель, который протянули от "Охматдета" в направлении прокуратуры. В закрытом гараже полиция выявила помещение. А в нем сейф с кабелями. После этого возле САП обнаружили автомобиль якобы с сотрудниками НАБУ и попытались их задержать

"На прохання показати документи і дозволи, жодних документів не було надано і в підсобці гаражу, який знаходиться на території охмадиту був закритий один громадянин, який відмовився представитися. Також була вилучена апаратура", - говорит Назар Холодницкий, глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

После обнаружения сотрудники НАБУ попытались скрыться. Параллельно разбили автомобиль САП и две рядом стоящие машины. А водителю Холодницкого - сломали руку.

"Раптово з'явився спецназ НАБУ після чого водія біло силою витягнуто з автомобіля, на його місце сів як я розумію працівник НАБУ і навмисно направив автобус на працівників УДО і всіх людей. Після того, як всі відпригнули було спричинене ДТП", - говорит Назар Холодницкий, глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

По итогам конфликта в САП заявили, что считают пребывание Артема Сытника на должности руководителя НАБУ - несовместимым с противодействием коррупции. В свою очередь в НАБУ от всего открещиваются. Говорят - их детективов никто не задерживал. Никакие жучки они не устанавливали. И вообще сотрудники бюро там были по другим делам.

"Але зараз розкрити повністю їх суть я не можу, тому ще таємниця. Окремо стався інцидент дуже дивний, коли приїхали наші співробітники управління спеціальних кооперацій, вони були заблоковані автомобілями САП. Причини цього блокування пояснено не було, потім наші співробітники вжили заходів, щоб це блокування зняти", - говорит Артем Сытник, директор Национального антикоррупционного бюро.

Этот инцидент теперь будет расследовать СБУ. Квалификация превышение служебных полномочий, сопровождавшееся насилием. Вообще мирными отношения НАБУ и САП не были никогда. А открытый конфликт длится с конца марта.

Когда Холодницкий обнаружил в своем аквариуме жучки НАБУ. Повторяется ли история с прослушкой сейчас? Чем закончится это дело? И будут ли отставки? Пока открытый вопрос. Но то, что доверие к главным антикоррупционерам с каждым новым скандалом падает, уже очевидно.