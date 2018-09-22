За минувшие сутки сепаратисты 18 раз открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины, в результате чего трое украинских военнослужащих получили ранения. Об этом сообщается в утренней сводке пресс-центра штаба Операции Объединенных сил.

"При этом противник 4 раза применил вооружение, запрещенное минскими договоренностями… В ходе боевых действий в течение суток трое военнослужащих Объединенных сил получили ранения", - говорится в сводке.

За прошедшие сутки враг осуществлял обстрелы украинских позиций в районах населенных пунктов Крымское, Троицкое, Луганское, Авдеевка, Марьинка, Чермалык, Павлополь, Гнутово, Водяное и Широкино.

Незаконные вооруженные формирования вели прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Кроме того, из минометов были обстреляны опорные пункты на Мариупольском направлении.

Вчера вечером из минометов калибра 82 мм враг обстреливал позиции ООС вблизи населенного пункта Водяное. Опорный пункт украинских войск у Широкино противник также обстрелял из миномета 120-го калибра. Позиции в районе Гнутово попали обстрел сразу из двух минометных калибров.

Кроме того, позиции ООС вблизи Водяного и Широкино были обстреляны из вооружения БМП. Также Водяное попало под огонь противотанкового ракетного комплекса, а в Широкино сепаратисты применили зенитную установку ЗУ-23-2.

С начала текущих суток противник четыре раза из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия обстрелял позиции военных вблизи населенных пунктов Крымское, Новотошковское, Павлополь и Водяное. Кроме того, в Крымском противник применил станковые, автоматические, ручные и подствольные гранатометы.

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