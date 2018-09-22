Ночью на Большой Окружной дороге в Киеве насмерть сбили мужчину. Он пытался перейти дорогу в неположенном месте и угодил под колеса мчащегося автомобиля "Opel". Об этом сообщает "Информатор".

Мужчина пытался перебежать 8-полосную дорогу в 50-ти метрах от подземного перехода. Opel двигался в сторону аэропорта "Жуляны".

По словам свидетелей, его скорость была свыше 100 км/час. Прямо перед ним, перелезая через ограждения дороги, на проезжую часть вышел мужчина. Шансов избежать столкновения у водителя не было. От места, где произошел удар, пешехода отбросило на более чем 10 метров.

Еще через столько же метров остановился и сам автомобиль. Удар был такой силы, что лобовое стекло и крышу автомобиля буквально вмяло в салон.

Медики констатировали, что у мужчины не было шансов выжить. Удар был такой силы, что лобовое стекло и крышу автомобиля буквально вмяло в салон. Погибший также был серьезно изувечен. Почему мужчина пошел на риск и стал переходить оживленную автомагистраль в неположенном для этого месте - неизвестно.

Несколько дней назад в Ленинградской области России в ДТП попал украинский микроавтобус, в результате чего погибли четыре человека, еще один пострадавший был госпитализирован.