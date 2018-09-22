Усика проверили на допинг [ Редактировать ]
Абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик прошел допинг-контроль после прибытия в Лондон. Об этом в своем Instagram написал менеджер украинца Эгис Климас.
"Мы всегда за чистый спорт. VADA сегодня утром посетила Усика", - написал Климас.
Отметим, что Усик отправился в Лондон на встречу с Тони Беллью.
Бой Усик - Беллью состоится в Манчестере 10 ноября. На кону будут стоять чемпионские поясы WBC, IBF, WBO и The Ring, которыми владеет украинский боксер.
Ранее мы писали о том, что соперник Усика высказался о поединке.
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