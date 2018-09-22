В Чехии готовят упрощенную процедуру получения гражданства [ Редактировать ]
После скандала с выдачей украинцам венгерских паспортов в Закарпатье стало известно, что вскоре украинцы смогут по упрощенной процедуре получить и чешский документ.
Сейчас правительство Чехии готовит изменения в закон. Если его примут, основанием для получения чешского гражданства станет документ об утрате чешского или чехословацкого гражданства одним из родителей.
Напомним, Закарпатье входило в состав Чехословакии с 1919 по 1938 годы.
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