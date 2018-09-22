После скандала с выдачей украинцам венгерских паспортов в Закарпатье стало известно, что вскоре украинцы смогут по упрощенной процедуре получить и чешский документ.

Сейчас правительство Чехии готовит изменения в закон. Если его примут, основанием для получения чешского гражданства станет документ об утрате чешского или чехословацкого гражданства одним из родителей.

Напомним, Закарпатье входило в состав Чехословакии с 1919 по 1938 годы.