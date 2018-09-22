Венгрия выступила против продления антироссийских санкций [ Редактировать ]
Венгрия выступила против продления антироссийских санкций Евросоюза. Об этом заявил министр иностранных дел страны Петер Сийярто в интервью российскому каналу.
Глава МИД призвал обсуждать последствия санкций, а не автоматически их продлевать. Добавил, что союзником Венгрии в этом вопросе является Италия.
Рим хочет обсудить ослабление ограничений против России на саммите ЕС в октябре. В то же время, по словам Сийярто, единство ЕС Будапешт нарушать - не намерен.
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