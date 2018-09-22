В результате опрокидывания парома MV Nyerere на озере Виктория в Танзании погибло не менее 207 человек. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на данные государственной телерадиокомпании TBC.

Отмечается, что четыре водолаза возобновили поиски людей. Им удалось извлечь из парома живого мужчину, который провел в воде два дня и сумел выжить благодаря воздушному карману в каюте.

Власти Танзании начали расследование по факту катастрофы парома, который перевернулся в минувший четверг за несколько метров от пристани на острове Укерве - крупнейшем на озере Виктория. Причастным к трагедии грозит арест.

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