Джошуа - Поветкин: результаты поединка [ Редактировать ]
На лондонском стадионе "Уэмбли" чемпион мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа (21-0, 20 КО) нокаутировал российского боксера Александра Поветкина.
Рефери остановил поединок в седьмом раунде.
✌️ Eddie Hearn predicts Joshua Whyte II will happen on April 13th #JoshuaPovetkin pic.twitter.com/PFwGkaraah— The Sportsman (@TheSportsman) 22 сентября 2018 г.
Для Энтони Джошуа эта победа стала 22-й в карьере (21 нокаутом). Александр Поветкин потерпел второе поражение в 36 боях.
Оба спортсмена в последний раз выходили в ринг в рамках одного вечера бокса: Джошуа впервые в своей профессиональной карьере прошел всю дистанцию и единогласным решением судей победил Джозефа Паркера а "русский витязь" в третьем раунде отправил в тяжелый нокаут Дэвида Прайса, после чего последний не смог продолжить бой.
Напомним, ранее стала известна дата и место поединка Ломаченко - Педраса, а Александр Гвоздик принял кардинальные меры накануне титульного боя.
по теме
Чемпион мира по боксу попался на употреблении наркотиков
Боксер признал свою вину и принес извинения Всемирному боксерскому совету
Ломаченко - Педраса: названа дата и место боя
Украинский боксер проведет объединительный бой против пуэрториканца в США
Бой Ломаченко-Педраса перенесен
Боксерский поединок Василия Ломаченко и Хосе Педрасы перенесли из-за телеканала-транслятора боя
Джошуа - Поветкин: где и когда смотреть чемпионский бой
"Русский витязь" встретится с непобедимым британским боксером
Уайлдер - Фьюри: названа дата боя
Несмотря на длительные переговоры бой года все же состоится