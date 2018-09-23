На лондонском стадионе "Уэмбли" чемпион мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа (21-0, 20 КО) нокаутировал российского боксера Александра Поветкина.

Рефери остановил поединок в седьмом раунде.

✌️ Eddie Hearn predicts Joshua Whyte II will happen on April 13th #JoshuaPovetkin pic.twitter.com/PFwGkaraah — The Sportsman (@TheSportsman) 22 сентября 2018 г.

Для Энтони Джошуа эта победа стала 22-й в карьере (21 нокаутом). Александр Поветкин потерпел второе поражение в 36 боях.

Оба спортсмена в последний раз выходили в ринг в рамках одного вечера бокса: Джошуа впервые в своей профессиональной карьере прошел всю дистанцию и единогласным решением судей победил Джозефа Паркера а "русский витязь" в третьем раунде отправил в тяжелый нокаут Дэвида Прайса, после чего последний не смог продолжить бой.

Напомним, ранее стала известна дата и место поединка Ломаченко - Педраса, а Александр Гвоздик принял кардинальные меры накануне титульного боя.