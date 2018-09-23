Житель немецкого города Бремен купил старый кухонный шкаф и нашел в нем несколько слитков золота, сообщает The Local.



Три золотых слитка были упакованы в конверт и спрятаны у задней стенки одного из ящиков. Вес слитков составляет 2,5 килограмма. Стоимость золотой находки оценили в 83,5 тысячи евро (более 2,7 миллиона гривен).



Немец отнес клад в бюро находок города. Власти Бремена одобрили поступок мужчины и согласились выплатить ему вознаграждение - 2,5 тысячи евро.



Полиция выяснила, что до продажи шкаф был собственностью местного зажиточного пенсионера, который умер в марте этого года.

Ранее мы писали о том, что дворник нашел в мусорнике 7 золотых слитков.