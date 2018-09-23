Масштабное ДТП: пьяный водитель перевернулся на крышу и разбил несколько машин (фото) [ Редактировать ]
В Киеве произошло масштабное ДТП с опрокидыванием. Пьяный водитель Daewoo Lanos совершил столкновение с тремя машинами. Инцидент произошел на пересечении Харьковского шоссе и улицы Тростянецкой, сообщает "Информатор".
По предварительной информации, патрульные остановили Daewoo для проверки автомобиля. Однако водитель проигнорировал требования полиции и начал убегать. В ходе погони водитель Lanos совершил столкновение с патрульным автомобилем на улице Абая Кунанбаева.На перекрестке Харьковского шоссе и улицы Тростянецкой правонарушитель пытался проскочить перекресток на красный сигнал светофора, однако его зацепил Ford.
Фото: Информатор
От касания Daewoo перевернулся на встречные автомобили. В результате происшествия пострадала девушка из Mitsubishi . Потерпевшая была госпитализирована в больницу. Кроме того, злоумышленник находился в состоянии опьянения, но от пропрохождения освидетельствования он отказался. При осмотре автомобиля были выявлены вещества похожие на наркотические, а именно порошкоподобное вещество и свежесорванные кусты конопли.
Подробности происшествия устанавливаются. Читайте также, в Харькове автомобиль насмерть сбил пешехода.
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