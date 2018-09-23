Дочь основателя сети игрушек Wow Toys Надима Эднан-Лаперуза скончалась, съев обычный сэндвич. 15-летняя Наташа умерла после того, как решила перекусить обычным бутербродом на борту лайнера British Airways, сообщает Daily Mail.

Школьница купила сэндвич в магазине Pret a Manger и съела еще перед вылетом в Ниццу. В самолете у девушки возникла острая аллергическая реакция. Ее отец сделал ей два укола, но это не помогло. Наташа скончалась в одной из клиник Ниццы.

Следователи выясняют, был ли экипаж авиаперевозчика достаточно подотовлен к подобным ситуациям. Также после данного инцидента в Великобритании могут ужесточить правила маркировки продуктов, содержащих аллергены.

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