Приметы и суеверия: как привлечь удачу и везение в свою жизнь [ Редактировать ]
В некоторые моменты жизни удача попросту может отвернуться от человека. Чтобы вернуть ее, можно воспользоваться заговорами, обратиться к технике фэн-шуй и даже народным приметам.
Наши мысли способны творить настоящие чудеса. Мы привлекаем в свою жизнь лишь то, о чем чаще всего думаем. Если запрограммировать свое сознание на позитив, то и счастья в жизни станет намного больше. Если же, наоборот, думать только о негативе, черная полоса не заставит себя долго ждать.
Необходимо помнить, что наши мысли способны привлечь в жизнь удачу и успех: для этого всего лишь нужно думать позитивно и не позволять плохим эмоциям брать над вами верх.
Привлекаем удачу по фэн-шуй
Люди, знакомые с техникой фэн-шуй, знают, что энергетика, которая определяет благополучие человека, заключена именно в его доме. Поэтому очень важно наладить правильную обстановку в своем жилище, чтобы она способствовала привлечению удачи. Например, комнатные растения как нельзя лучше подойдут для того, чтобы в доме всегда царило благополучие и удача. Они не только очищают дом от негатива, но и способствуют везению во всех делах. В фен-шуй существуют и специальные символы, которые притягивают в дом удачу.
Смеющийся Бог - Хотэй. Фигурка символизирует процветание, богатство и удачу. Поставьте его в своей квартире и иногда смотрите на него с улыбкой, особенно перед выходом из дома. Талисман обязательно принесет в ваш дом везение и успех.
Аквариум с рыбками решит ваши проблемы с финансами, привлечет в дом прибыль и удачу. Важно помнить, что рыбки обязательно должны быть золотыми.
Заговор на удачу
Заговоры способны привлечь удачу в жизнь каждого человека. Читать его следует один раз в неделю, пребывая в хорошем настроении, лучше всего с утра:
"Внутри меня таится счастье и везение, а в руках моих фортуна. Все на свете сделать я смогу, а все мечты и планы воплотятся в жизнь. Во мне сила, во мне уверенность, а все, кто желает мне неудач, пусть пойдут прочь вместе с моими бедами. Да будет так".
Этот заговор является очень сильным и способен быстро привлечь в вашу жизнь успех.
Приметы на удачу и прибыль
Наши предки верили, что удачу можно привлечь несколькими способами:
- Стол на кухне никогда не должен быть пуст. Он всегда должен быть покрыт скатертью, иначе денег и удачи в доме водиться не будет.
- В каждом доме должен "жить" домовенок. Фигурку-талисман можно сделать своими руками или купить в магазине. Он будет оберегать ваше жилище и привлекать в дом благополучие и удачу.
- Денежное дерево сможет притянуть в жизнь не только деньги, но и везение.
- Оберег в виде булавки или подковы поможет заручиться поддержкой фортуны и обрести счастье.
Читайте также, какие иконы должны обязательно быть в вашем доме.
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