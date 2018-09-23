У острова Гуам в Тихом океане произошло землетрясение магнитудой 6,4. По данным Геологической службы США подземные толчки магнитудой 6,4 начались в 5:52 утра по местному времени.

Эпицентр подземных толчков находился в 207 км в юго-восточной стороне от населенного пункта Дедедо. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 км. Пока не известно, вызовет ли землетрясение цунами. Информации о последствиях подземных толчков не поступало.

Местные власти никаких комментариев об инциденте еще не предоставляли.