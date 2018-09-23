Подростки жестоко избили трех сверстников [ Редактировать ]
В Каменске, бывший Днепродзержинск, группа подростков из двадцати человек избила трех сверстников. Один из них находится в критическом состоянии, сообщает "Просто Днепродзержинск" на своей странице в Facebook.
"Сегодня в парке избили трех подростков! Били 20 таких же подростков. Один ребенок в Днепре на Космической в тяжелом состоянии", - говорится в сообщении.
Отмечается, что полиция по вызову не приехала. Читайте также, охранники супермаркета избили мужчину дубинками.
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