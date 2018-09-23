Во Львове прошел "Форум издателей". В последний день его работы презентовали книгу поэта и переводчика Романа Лубкивского "Славянское небо".

Это собрание произведений, переведенных с десятка славянских языков - русского, польского, хорватского... Есть даже уникальный перевод сочинения с серболужского языка. В книге - стихи таких именитых Авторов, как Вацлав Гавел, Максимилиан Волошин и Михаил Ломоносов. Все произведения объединяет то, что в них упоминается Украина. Книгу издали уже после смерти автора его сыновья. На презентацию пришел и 89-летний поэт Дмитрий Павлычко.

"Кіндрат Рилєєв, який написав про Україну масу творів, тут лише два уривки з багатьох, але це твори про українське повстання, про Войнаровського. В цих творах саме найвидатніші письменники слов'янського світу про Україну. Він вибирав і про Україну і найкращі їхні твори взагалі", - говорит Дмитрий Павлычко, поэт.

"Тато досконало знав польську і словацьку, і добре розумів всі слов'янські мови. Але мови різні: чеська - вона схожа на словацьку, але вона самобутня. Тому, звичайно, він користувався насамперед своїм мовним відчуттям. У нього було фантастичне відчуття і тяжіння до мов. А де звичайно не знав, чи, можливо, не розумів, то звертався по допомогу до колег - поетів із тих країн, з тих народів, які він перекладав", - рассказал Маркиян Лубкивский, сын поэта Романа Лубкивского.