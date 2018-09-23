На западной Украине, а точнее в самых древних монастырях Волынской области готовятся к празднику в честь иконы Зимненской Божьей Матери.

По этому случаю, храмы посетили епископы Киево-Печерской Лавры. Подробнее - Юлия Жешко.

Поселок Низкиничи находится практически на границе Украины с Польшей. Здесь не шумят автомобили, местные жители никуда не спешат - их всего несколько сотен человек. При этом, именно сюда, круглый год съезжаются люди из многих уголков страны.

Приезжают, чтобы посетить мужской Успенский монастырь - вот уже более двух веков он возвышается на вершине одного из Волынских холмов.

"Їдуть навіть з далеку. Особливо, з Закарпаття, зі Львова, це узагалі не обговорюється. З Полтавщини, із Запоріжжя. З Польші, з Канади. Родинами приїжджають", - рассказывает Павел, послушник Низкиницкого Успенского мужского монастыря.

Всего несколько десятилетий назад здесь были только руины. Во время Сталинского режима храмы разрушили фактически до основания. Их восстанавливали тысячи прихожан и священнослужителей. В том числе нынешний наместник Киево-Печерской Лавры митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел. Сегодня он провел в монастыре праздничную службу.

По словам митрополита, за 20 с лишним лет его отсутствия - здесь многое изменилось. Вспоминая прошлое, не может сдержать эмоций.

"6 років тут пройшло, моїх молодих років. І відбудова храму - дякуючи Отцю Вікентію були збудовані ці будинки. Цей дуб, який ми посадили у 1988 році 28 липня. Я приїхав сюди, був з дуже бідної родини, не було навіть що взути. Іоани, які мене прийняли. Бо люди боялися монахів. Тому для мене це є саме дороги і рідне зі всіх місць", - говорит Митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел, наместник Киево-Печерской Лавры.

"Ми щонеділі ходимо. Тому що неділя віддана Богу. Треба помолитися за здоров'я дітей, сім'ї, близьких, рідних, за мир в Україні нашій", - говорит Татьяна, жительница Волыни.

Есть среди прихожан и известные личности, - говорит наместник.

"І письменники, і поети, композитор Коліщук. Він завжди в нашій обителі. Багато відомих свідомих людей. Вони поважають, тому, що ця давня обитель присвячена Адаму Киселю. Тому, хто в дійсності боровся за святе православ'я", - говорит Архимандрит Викентий, наместник Низкиницкого Успенского мужского монастыря.

Не так давно здесь основали приходскую школу. Сегодня, в ней учатся 47 детей.

"Кем ты мечтаешь стать? - Батюшкой".

Успенский монастырь - пример стойкости православной веры, уверены священнослужители. Пока в стенах этого храма будут верующие - ни ему, ни Украинской Православной Церкви ничего не грозит.

"Тут були сейми Києво-Печерської Лаври, Києво-Могилянської академії при Петрі Могилі. І цей храм закладених при ньому. Тому воно і лишилось оплотом православ'я під Самою Польщею. Ви знаєте, тут ніхто нічого не може нічого зробити. Тут дуже глибоко віруючі і добрі люди. І я дуже радий, що тепер цей монастир став таким, про який я мріяв. Якому я допомагав ставати на ноги", - говорит Митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел, наместник Киево-Печерской Лавры.

К слову, это единственный монастырь, в котором хранят мощи его основателя. И хотя, этот храм принадлежит Украинской православной церкви - здесь сохранились фрагменты католических святынь. И даже подземные ходы, которые раньше вели из мужского монастыря - в женский.