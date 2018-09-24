У берегов Африки пираты похитили моряков, в том числе и украинца - СМИ [ Редактировать ]
22 сентября, у побережья Нигерии пираты захватили в плен экипаж швейцарского корабля, среди которых был гражданин Украины.
Как сообщает Радио Свобода со ссылкой на Нигерийское агентство морского управления и безопасности (NIMASA), было взято в плен 12 человек.
Так, в заложниках у пиратов оказались 7 граждан Филиппин и по одному гражданину Украины, Хорватии, Словении, Румынии и Боснии. Корабль направлялся из Лагоса в порт Харкорт.
Моряки были захвачены с целью выкупа.
Украинские дипломаты пока не подтверждают информацию о пленении украинца.
Ранее мы сообщали о том, что в Сербии на теплоходе погиб украинский матрос.
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