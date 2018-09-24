22 сентября, у побережья Нигерии пираты захватили в плен экипаж швейцарского корабля, среди которых был гражданин Украины.

Как сообщает Радио Свобода со ссылкой на Нигерийское агентство морского управления и безопасности (NIMASA), было взято в плен 12 человек.

Так, в заложниках у пиратов оказались 7 граждан Филиппин и по одному гражданину Украины, Хорватии, Словении, Румынии и Боснии. Корабль направлялся из Лагоса в порт Харкорт.

Моряки были захвачены с целью выкупа.

Украинские дипломаты пока не подтверждают информацию о пленении украинца.

Ранее мы сообщали о том, что в Сербии на теплоходе погиб украинский матрос.